FC東京FWマルセロ・ヒアンのゴールに脚光FC東京は4月24日、J1百年構想リーグ第12節で水戸ホーリーホックと対戦し、5-2で快勝した。先制を許したものの、前半35分にFWマルセロ・ヒアンが豪快ミドルを叩き込んで試合の流れを引き戻した。早い時間に失点して出鼻をくじかれたFC東京だったが、助っ人外国人ラインで同点ゴールを奪った。水戸の縦パスをインターセプトしたDFアレクサンダー・ショルツがダイレクトで前線へ繋ぐと守備