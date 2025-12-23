元卓球選手の福原愛（37）が一般男性と再婚し、妊娠中であることを「女性セブンプラス」のインタビューで明かした。福原にとっては第3子となる。福原は‘16年に中国の卓球選手・江宏傑氏（36）と結婚。2児をもうけたが、’21年に既婚男性A氏（当時）との不倫疑惑が報じられた。その後江氏とは離婚した。「『女性セブンプラス』の記事によると、福原さんとAさんは‘25年初夏に入籍。その後妊娠も発覚したとのことです」（スポーツ紙