元卓球選手の福原愛（37）が一般男性と再婚し、妊娠中であることを「女性セブンプラス」のインタビューで明かした。福原にとっては第3子となる。

福原は‘16年に中国の卓球選手・江宏傑氏（36）と結婚。2児をもうけたが、’21年に既婚男性A氏（当時）との不倫疑惑が報じられた。その後江氏とは離婚した。

「『女性セブンプラス』の記事によると、福原さんとAさんは‘25年初夏に入籍。その後妊娠も発覚したとのことです」（スポーツ紙記者）

実は本誌は‘25年11月下旬、福原の妊娠の情報をキャッチしていた――。

福原の知人が言う。

「福原さんは秋ごろから、都内のスポーツジムのマタニティスイミングのクラスに通い始めたそうです。福原さんは、Aさんと一緒にジムに来たこともあったようです。

このジムには芸能人が多く通っていて、マタニティスイミングは月4回で約2万円とセレブ向け。ただ、マタニティスイミングは妊娠中の身体の負荷を軽減し、出産に向けた身体作りをすることが目的。妊婦の交流の場にもなり、出産後はママ友になる人も多いと聞いています。出産、そして産後にしっかり備えたいという思いがあったのでしょう」

我が子の誕生を待ちわび、マタニティスイミングに励んでいたという福原。しかし……。

「福原さんは毎回必ず参加しているというわけではなく、来たり来なかったりとまちまちだったようで……。妊娠中ですから体調の波もあったのでしょう」（前出・知人）

「女性セブンプラス」のインタビューで福原は《日本での出産は初めてですし、病院も台湾と全く勝手が違うのでいろいろと戸惑っています》とも語っている。無事に出産を迎えてほしい。