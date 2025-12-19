牛丼チェーン「吉野家」（東京都中央区）が、クリスマスの定番“骨付きチキン”としても知られる新商品「チキンレッグ」を12月19日午前11時から期間限定で販売。同商品は、ブラックペッパーの味わいが特徴で、価格は437円（以下、税込み）。【画像】「おいしそう！」これが吉野家の「チキンレッグ」です！「から揚げ」セットも登場また、持ち帰り限定で、チキンレッグ単品と「から揚げ」のセット3種類も販売。「チキンレッグ