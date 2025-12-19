ニューストップ > 海外ニュース > 韓国ニュース > 韓国大御所ユン・ソクファさん 訃報が「訂正」された直後に天国へ メディア がん治療 追悼 家族 ドール 奇跡 出張 ソウ イギリス ソウル 韓国 受験 スポーツソウル日本版 韓国大御所ユン・ソクファさん 訃報が「訂正」された直後に天国へ 2025年12月19日 11時7分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 韓国演劇界の大御所である女優ユン・ソクファさんが19日、死去した 前日18日夜にソクファさんの訃報が伝えられ、その後、訂正されるとの混乱も 危篤となり、遺族が葬儀の準備を進める過程で情報が錯綜したとみられている 記事を読む おすすめ記事 60歳の歌手、イベント中に激しい動悸→救急搬送 心筋梗塞の疑い、元「うたのおにいさん」杉田あきひろ 2025年12月19日 7時20分 「クビにしろ」「素人を招聘した」日本人４選手所属の名門が新体制で悪夢の３戦３敗、新指揮官の投稿にサポーターが怒り！英メディアも呆れ「どうして投稿したのか…」 2025年12月17日 16時54分 【U-NEXT BOXING.4】高見亨介、王座陥落。初防衛戦での統一戦はならず「勝ち切れなかった自分の責任」 2025年12月17日 22時12分 ムロツヨシ、海外の空港で止められたエピソードを告白 後ろから現れた強力な“救世主”にスタジオ爆笑 2025年12月16日 17時35分 室井佑月氏、夫・米山隆一氏に「もう離婚して」 妻の「緊急手術」後もSNSめぐり「喧嘩にあけくれ」...怒り爆発 2025年12月12日 14時45分