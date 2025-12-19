セブン-イレブンは、クリスマスにあわせ、店内オーブンで焼き上げる「丸鶏のローストチキン」などが登場する。「おうちクリスマスに革命！」と予告し、店舗で予約を受け付けている。【画像】セブン-イレブン、クリスマス限定の豪華な具材を盛り付けたピザ「丸鶏のローストチキン」は、店内のオーブンで焼き上げて提供するという新たな取り組みで、焼きたての丸鶏は専門店さながらのジューシーでしっとりした食感と、テーブル映