１７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円６９銭前後と前日と比べて１円００銭弱のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８２円８０銭前後と同１円０５銭程度のユーロ高・円安だった。 日銀が１８～１９日に開く金融政策決定会合を前に、持ち高を調整するためのドル買い・円売りが先行。各メディアが１６日に「高市早苗政権が編成を進める２０２