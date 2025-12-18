１７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円６９銭前後と前日と比べて１円００銭弱のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８２円８０銭前後と同１円０５銭程度のユーロ高・円安だった。



日銀が１８～１９日に開く金融政策決定会合を前に、持ち高を調整するためのドル買い・円売りが先行。各メディアが１６日に「高市早苗政権が編成を進める２０２６年度予算案の一般会計の歳出（支出）総額が１２０兆円を超える見通しであることが分かった」と報じたことで、日本の財政拡張を懸念した円売りが出やすい面もあった。１８日に発表される米１１月消費者物価指数（ＣＰＩ）への警戒感から米長期金利が上昇し、これがドルの支援材料となる形でドル円相場は一時１５５円７５銭まで上伸した。なお、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のウォラー理事は米ＣＮＢＣのフォーラムで、追加利下げを支持する姿勢を示したが相場への影響は限定的だった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７４１ドル前後と前日に比べて０．０００６ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS