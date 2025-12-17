ソフトクリエイトホールディングスが反発している。この日、企業・団体向け生成ＡＩサービス「ＳａｆｅＡＩＧａｔｅｗａｙ」で、画像生成機能を大幅に拡張したと発表しており、業績への貢献が期待されている。 今回のアップデートでは、「画像修正機能」「画像ベース生成機能」を新たに搭載。生成済みの画像に対して、「背景を明るく」「人物を増やす」など、自然な日本語指示を追加するだけで