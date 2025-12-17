ソフトクリエが反発、「Ｓａｆｅ ＡＩ Ｇａｔｅｗａｙ」の画像生成機能を拡張 ソフトクリエが反発、「Ｓａｆｅ ＡＩ Ｇａｔｅｗａｙ」の画像生成機能を拡張

ソフトクリエイトホールディングス<3371.T>が反発している。この日、企業・団体向け生成ＡＩサービス「Ｓａｆｅ ＡＩ Ｇａｔｅｗａｙ」で、画像生成機能を大幅に拡張したと発表しており、業績への貢献が期待されている。



今回のアップデートでは、「画像修正機能」「画像ベース生成機能」を新たに搭載。生成済みの画像に対して、「背景を明るく」「人物を増やす」など、自然な日本語指示を追加するだけで、即座に理想のビジュアルに調整可能としたほか、画像ファイルをアップロードすることでそのイメージをもとに新しい画像を生成できるようにした。テキストと画像の双方向からＡＩによるクリエイティブ制作を実現したことで、法人利用に求められる安全性と柔軟性を両立した画像生成環境を提供する。



出所：MINKABU PRESS