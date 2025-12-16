ＳＡＮＥＩが３日続伸している。１５日の取引終了後、２６年３月期の期末配当予想を３２円から３７円へ増額修正した。２５年１２月に上場５周年を迎えることを記念して、記念配当５円を実施する。年間配当予想は６９円となり、前期実績（６０円）に対しては９円の増配となる。 出所：MINKABU PRESS