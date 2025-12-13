ÂçÅ¡Âð¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÅìµþ¡¦ÂçÅÄ¶è¤ÎÅÄ±àÄ´ÉÛ¡£ÃøÌ¾¿Í¤Î¼«Âð¤â»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡¢¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¹âµé½»ÂðÃÏ¤Ç¡¢¤«¤Î»°ÂðÍµ»Ê¡Ê74¡Ë¤Î¹ëÅ¡¤¬Çä¤ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÂÎ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿6Ëç¡Û´Ö¼è¤ê¤Ï7LDK¡ª»°ÂðÍµ»Ê¤Î¡Ö6²¯±ßÂç¹ëÅ¡¡×¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ë¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹¤¢¤ëÂç¼ê½»Âð¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤ò¤Î¤¾¤¯¤È¡¢ÈÎÇäÊª·ï¤Î°ì¤Ä¤ËÅÚÃÏÌÌÀÑ104ÄÚ¡¢·úÊªÌÌÀÑ140ÄÚ¤ÎÂç¹ëÅ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÒÇä¼çÍÍ¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÃíÊ¸½»Âð¡Ó¡ÒÃÏ²¼1³¬¤Ë