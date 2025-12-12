12月11日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、普段言えないトークを繰り広げる企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」が放送された。先日結婚を発表した松村沙友理も出演。発表前の収録だったこともあって、自身の結婚について意味深な言葉を残しており…。【映像】「共演者と付き合うのは嫌」と明かしていた松村沙友理今回は見取り図のほか松村、福留光帆、重盛さと美、今泉佑唯、加納（