「私って誰と付き合ったら好感度高いんですか？」松村沙友理、結婚発表直前の収録で爆弾発言

12月11日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、普段言えないトークを繰り広げる企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」が放送された。

先日結婚を発表した松村沙友理も出演。発表前の収録だったこともあって、自身の結婚について意味深な言葉を残しており…。

【映像】「共演者と付き合うのは嫌」と明かしていた松村沙友理

今回は見取り図のほか松村、福留光帆、重盛さと美、今泉佑唯、加納（Aマッソ）、吉住、やす子が参加。元アイドルや芸人などの女性タレントたちが “ここだけの話”を展開した。

見取り図・リリーの熱愛報道について、リリー本人に「大きい声じゃ言えないですけど、結婚ホンマにするんですか？」とぶつけた松村。その直後、最近気になっていることとして「大きな声で聞けないんですけど、私って誰と付き合ったら好感度高いんですか？」と自身に関する疑問を明かした。

「付き合って報道されたときに『いいやん』って言われるのって誰？」と聞く松村に、加納は「まじで誰も知らない、名もなき人じゃないですか」と有名人以外がいいのではと提案。しかし見取り図の2人は「それでもし役員とかだったら好感度下がるよな」「IT企業の社長とかな」と、一般人でも肩書によっては逆効果だと指摘する。

そんななか、福留は「ジャンボさんにいってほしいです」とYouTubeでの共演が話題となったレインボー・ジャンボたかおを推薦。松村が「仲良し」とうなずくと、リリーも「ジャンボが一番好感度下がらんかもしれんな。一緒に仕事もしてるし」と納得の表情を浮かべた。

しかし松村本人は「共演して付き合うって、ちょっと嫌じゃないですか？」と共演者との交際に難色を示す。「仕事の人と付き合うんやって思われるのも嫌やっていうか…」と持論を展開すると、「いつ出会ったの？っていう」と接点がなさそうな相手がいいとの考えを明かしていた。

なお、このあと番組では「言葉通り…急に『一般の方』と結婚発表」とのテロップを表示。ウェディング画像とともに松村を祝福している。