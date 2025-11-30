ジャパンCでアクシデントが起こった（画像はイメージ）【写真：ロイター】THE ANSWER

ジャパンCでアクシデント連発 スタート直後とゴール後にも落馬相次ぐ

by ライブドアニュース編集部

  • 30日のG1・ジャパンカップで、アクシデントが連発した
  • アドマイヤテラの川田将雅騎手が落馬して競走中止に
  • ダノンデサイルの戸崎圭太も落馬するなど、ゴール後も波乱が続いた
