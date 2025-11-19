米グーグル（Google）は、生成AIモデルの最新世代「Gemini 3」を発表した。 推論能力、マルチモーダル理解、エージェント機能の全てにおいて前世代を凌駕する。「Gemini 3 Pro」と、さらに推論能力を強化した「Gemini 3 Deep Think」の2つのラインアップが示された。 発表と同時にGoogle検索、Geminiアプリ、開発者向けツールで順次、提供を開始されている。 人間レベルのニュアンスを