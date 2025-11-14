米国務省＝2023年12月、ワシントン【ワシントン共同】米国務省は13日、ドイツとイタリア、ギリシャで活動する複数のグループが極左運動「アンティファ（反ファシスト）」に関連していると主張し「特定指定国際テロリスト」に加えたと発表した。20日付で「外国テロ組織」に指定し、過激派組織「イスラム国」（IS）などと同じ扱いにする。トランプ大統領は9月、アンティファを「国内テロ組織」に指定する大統領令に署名。今回、