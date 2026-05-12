犬が「飼い主を舐める」心理5選 1.「遊んで！」「お腹空いた」という要求 前足をかけてきたり、じっと見つめながら舐めてきたりする場合は、何かをしてほしいという「おねだり」のサインかもしれません。 散歩の時間だったり、ご飯の催促だったりと、自分の欲求をアピールしています。以前、舐めた時に飼い主が構ってくれたりおやつをくれたりしたことを学習している場合も多いです。愛犬が何を求めているのか、