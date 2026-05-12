しかも、そのジャンプする姿にビックリ。両手をいっぱいに広げて飛ぶ姿は、まさにムササビのよう。つむちゃんの突撃を見事な「ムササビジャンプ」でかわしたのでした。猫界のオリンピックで上位を狙えそうなほど、見事な運動神経ですね！ 勝者はどっちだ！？ 見事なジャンプで避けたぽむくんですが、着地のときにまさかのアクシデントが起きたそう。床に落ちる時につむちゃんとぶつかってしまい、逆に驚かせた側のつむちゃん