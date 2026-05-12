【ローソン】では、疲れた心と身体を癒して満たしてくれそうな「新作スイーツ」を販売中。味わいだけでなく、見た目にもこだわった商品が続々と登場しています。今回はそんな「新作スイーツ」の中から、おすすめの商品をピックアップ。おうちでカフェ気分が味わえるスイーツを集めました。 本格的な見た目にも注目！ スイーツブロガーの@sujiemonさんが「甘い香りとコクのあるカス