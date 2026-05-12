天皇皇后両陛下が6月13日から2週間の日程で国賓としてオランダとベルギーの2か国を公式訪問されることが正式に決まりました。政府は12日の閣議で、天皇皇后両陛下が6月13日から20日までオランダを、20日から25日までベルギーを国賓として訪問されることを決定しました。両陛下は6月13日、政府専用機で日本を出発してオランダに滞在、20日にベルギーに移動して滞在した後、25日、現地をたち、26日に帰国されます。両陛下はオランダ