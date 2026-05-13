高知・南国市の後免町を謝罪の聖地としてPRする「ごめんな祭」が10日に開催。日頃言えなかった謝罪を公園で叫ぶ参加者の姿や、頭を下げないと通れない低い鳥居の「ごめんなさい神社」も登場した。「ぶくぶく太って…」公園で謝罪叫ぶ10日、カメラが捉えたのは高知・南国市の公園で叫ぶ人々。「運動してやせると約束したのに、全く運動せずぶくぶく太ってごめんなさーい！」「いつもスマホやめてって言われているのにやめなくて、ご