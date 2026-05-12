今日12日(火)の最高気温は、全国的に平年並みか平年より高い所が多くなりそうです。特に北海道や東北北部では7月並み、所によっては真夏を思わせる暑さになる所も。まだ体が暑さに慣れていない時期のため、熱中症に注意が必要です。全国的に平年並みか高い北海道でも夏日続出今日12日(火)の最高気温は、全国的に平年並みか平年より高いでしょう。北海道や東北北部では平年より3℃から7℃ほど高くなる予想です。特に北海道の内陸