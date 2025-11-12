トランプ大統領は空母上の演説で米海軍兵士や視聴者に向けて「トヨタだ、トヨタを買うんだ！」とも叫んだ空母の甲板で放たれた?100億ドル?発言──。トランプが名指しで撃ち抜いたのは、まさかのトヨタ!米国への巨額投資要求、その裏にうごめく思惑とは？石破前政権下に決まった投資枠、自動車関税の駆け引き......。日米の政治と経済が入り乱れる中で放たれた衝撃発言の舞台裏、そして〓その先〓を追った!【写真】ジャパンモビ