¥È¥é¥ó¥×¡ß¥È¥è¥¿¡Ö100²¯¥É¥ëÅê»ñ¡×¤Î¾¡¼Ô¤Ï¤É¤Ã¤Á¤À!?
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¶õÊì¾å¤Î±éÀâ¤ÇÊÆ³¤·³Ê¼»Î¤ä»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥È¥è¥¿¤À¡¢¥È¥è¥¿¤òÇã¤¦¤ó¤À¡ª¡×¤È¤â¶«¤ó¤À
¶õÊì¤Î¹ÃÈÄ¤ÇÊü¤¿¤ì¤¿à100²¯¥É¥ëáÈ¯¸À¨¡¨¡¡£¥È¥é¥ó¥×¤¬Ì¾»Ø¤·¤Ç·â¤ÁÈ´¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¥è¥¿!¡¡ÊÆ¹ñ¤Ø¤Îµð³ÛÅê»ñÍ×µá¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¦¤´¤á¤¯»×ÏÇ¤È¤Ï¡©
ÀÐÇËÁ°À¯¸¢²¼¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿Åê»ñÏÈ¡¢¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Î¶î¤±°ú¤......¡£ÆüÊÆ¤ÎÀ¯¼£¤È·ÐºÑ¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ëÃæ¤ÇÊü¤¿¤ì¤¿¾×·âÈ¯¸À¤ÎÉñÂæÎ¢¡¢¤½¤·¤Æü¥¤½¤ÎÀèü¥¤òÄÉ¤Ã¤¿!
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Ç¥È¥è¥¿¤ÎËÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¤¬ÅÐÃÅ¡Ú²£¿Ü²ì¤ÇßÚÎö¤·¤¿¡¢à¥È¥é¥ó¥×Àáá¡Û
10·î28Æü¡¢ÍèÆüÃæ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÊÆ¶õÊì¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó´Ï¾å¤ÇÆÍÇ¡¸ý¤Ë¤·¤¿¡Ö¥È¥è¥¿¤¬ÊÆ¹ñ¤Ë100²¯¥É¥ë¡Ê1Ãû5000²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤òÅê»ñ¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤¬¡¢À¤³¦Åª¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶ÈÃ±ÂÎ¤«¤é¤â¤·¤Ã¤«¤êÅê»ñ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤è¤ëà¾¡ÍøÀë¸Àá¤Ç¤¹¤è¡×
¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅíÅÄ·ò»Ë»á¡£¼Â¤Ïº£²ó¤ÎÈ¯¸À¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÆüÊÆ´Ö¤ÎËÇ°×¸ò¾Ä¤ÎÊ£»¨¤Ê¹½¿Þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀÐÇËÁ°À¯¸¢¤¬È¯É½¤·¤¿5500²¯¥É¥ë¡ÊÌó80Ãû±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤ÎÂÐÊÆÅê»ñÏÈ¤ÏIT¤ä°åÎÅ´ØÏ¢¤¬¼çÂÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ÏÄ¾ÀÜÅª¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢¤ÎÅê»ñ¤Ï³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤¬¸ÄÊÌÂÐ±þ¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤½¤ÎÉ®Æ¬¤È¤·¤Æ¥È¥è¥¿¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¶¯¤¯¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤ÎÌäÂê¤È¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀè¤Ë¸ò¾Ä¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ15¡ó¡ÊÅö½é¤ÏºÇÂç27.5¡ó¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ë¤ÈÂÐÊÆÅê»ñ¤Ï¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ëà¥Ñ¥Ã¥¯¼è°úá¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¼çÆ³¤ÎÅê»ñÏÈ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶ÈÃ±ÂÎ¤Ç¤âÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¡Ö100²¯¥É¥ëÅê»ñ¡×È¯¸À¤Ï¡¢¶¯¹Å¤ÊÄÌ¾¦À¯ºö¤ÎàÀ®²Ìá¤ò¼«¤é±é½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÆ¹ñÀ¤ÏÀ¤Ø¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò°Õ¼±¤·¤¿à¥¢¥É¥ê¥Öá¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡Ö¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î100²¯¥É¥ë¤Î¿ô»ú¤Îº¬µò¼«ÂÎ¤Ï¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥È¥è¥¿Ã±ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Æ°¼Ö°Ê³°¤Î´ë¶È¤ÎÅê»ñ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÉôÊ¬¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤Î¼çÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÂçÅýÎÎÀìÍÑµ¡Æâ¤Ç¤âµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¥È¥è¥¿¤¬100²¯¥É¥ë¤òÅê¤¸¤ÆÊÆ¹ñÆâ¤Ë¹©¾ì¤ò·ú¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÍèÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÆüËÜ¤Î·ÐºÑ³¦¥È¥Ã¥×¤È¤Î²ñ¹ç¤Ë»²²Ã¡£¥È¥è¥¿¤ÎËÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤Î²ñ¹ç¤Ï50¿ÍÄ¶¤¬»²²Ã¤·¤¿¥Ç¥£¥Ê¡¼·Á¼°¤Ç¡¢Ì¾»É¸ò´¹¤ä°§»¢¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¡£
¼«Æ°¼ÖÉ¾ÏÀ²È¤Î¹ñÂô¸÷¹¨»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥È¥è¥¿¤ÎËÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÈÄ¾ÀÜ¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤È´Ø·¸¶Ú¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÏÃË²ñÄ¹¤Ï69ºÐ¡¢¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Ï79ºÐ¡£10ºÐ¤ÎÇ¯Îðº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÏÃË²ñÄ¹¤Ï¼þ°Ï¤Ë¡Ø¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡×
Íâ29Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¤Î¥×¥ì¥¹¥Ç¡¼¤Ç¹ñÂô»á¤Ï¤³¤ó¤Ê»Ñ¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç¾ÏÃË²ñÄ¹¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È®Ñï¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïà¥È¥é¥ó¥×¤Ë×ø³å¤µ¤ì¤Æ¥È¥è¥¿¤¬±¦±ýº¸±ýá¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÀÄ´¤òÅ¸³«¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î¥È¥è¥¿¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤ÏÆ°¤¸¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤Ã¤·¤ê¤È¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦¶þ»Ø¤ÎÄ¶µðÂç´ë¶È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ°¤¤ÏºÎ»»¤ò¸«¿ø¤¨¡¢ÌÊÌ©¤Ê·×²è¤Î²¼¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
10·î29Æü¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Î¥×¥ì¥¹¥Ç¡¼¤Ç¥È¥è¥¿¤ÎËÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¤¬ÅÐÃÅ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª
100²¯¥É¥ëÅê»ñÈ¯¸À¤Ï¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¥È¥è¥¿¤¬ÆüËÜÀ¯ÉÜ¡¦ÊÆ¹ñÂç»È´Û¤È¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¡Öº£¸å¤âÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÅê»ñ¡¦¸ÛÍÑ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¤¬²áµî¤Î¼ÂÀÓ³Û¤È·ë¤Ó¤Ä¤¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥¢¥É¥ê¥ÖÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤¹¤ëÀìÌç²È¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¡ÚÊÆ¹ñ»º¥È¥è¥¿¼Ö¤ÎÍ¢Æþ¤Ç²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡©¡Û
¤½¤â¤½¤â¥È¥è¥¿¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÀ¯¼£ÂÐ±þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ö¶ÈÀïÎ¬¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅíÅÄ»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö²áµî¤Ë¤ÏÊÆ¼«Æ°¼ÖÂç¼êGM¡Ê¥¼¥Í¥é¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡Ë¤È¤Î¹çÊÛ¤Ç¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ËÀ¸»º¹©¾ì¤ò·úÀß¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸å¤Ë¤½¤Î¹©¾ì¤Ï¥Æ¥¹¥é¤ËÇäµÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥è¥¿¤ÏÁá¤¯¤«¤éÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ëº¬¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿´ë¶È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÆ°¤¤Ï¡©
¡Ö¤Û¤«¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤âà¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¥¹¥¦¥§¥¤ÀïÎ¬á¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»Ô¾ì¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÅÅÆ°²½¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢HEV¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë¡¢PHEV¡Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë¡¢EV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¡¢FCEV¡Ê¿åÁÇÇ³ÎÁÅÅÃÓ¼Ö¡Ë¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
Åê»ñ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼½£¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¥¿¥¦¥ó¹©¾ì¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¾èÍÑ¼Ö¤äSUV¤ÎÀ¸»º¤òÅ¸³«¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÅÉÁõ»ÜÀß¤Î¿·Àß¤ËÌó9²¯¥É¥ë¡ÊÌó1400²¯±ß¡Ë¡¢EVÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤ÎÀ°È÷¤Ë13²¯¥É¥ë¡ÊÌó2000²¯±ß¡Ë¤òÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Ç¤ÏÂç·¿¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÀ¸»º¤òÃ´¤¦¹©¾ì¤ØÄÉ²ÃÅê»ñ¤·¡¢ÆîÉô»Ô¾ì¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤âËüÁ´¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥È¥è¥¿¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëàÀ¯¼£Åª¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÃå¼Â¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¾ÇÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤¬È¯É½¤·¤¿¡¢¥È¥è¥¿¤Ë¤è¤ë¡ÖÊÆ¹ñ»º¼Ö¤ÎÆüËÜ¤Ø¤ÎµÕÍ¢Æþ¡×·×²è¤À¡£
¹ñÂô»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÈóÀµµ¬¥ë¡¼¥È¤ÇÊÆ¹ñ»º¤Î¥È¥è¥¿¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÏ¯Êó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Àµµ¬ÈÎÇäÅ¹¤«¤éÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡×
²Ã¤¨¤Æ¡¢Â¸µ¤Î²ÝÂê¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¡¢¥È¥è¥¿¤Î¹ñÆâÀ¸»º¼Ö¤Ï¼õÃí¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¼´ü¤¬¤«¤Ê¤êÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÇÂ¤¤Ã¤ÆÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬¤òÊÆ¹ñÀ¸»º¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ì¤Ð¡¢¹ñÆâ¸þ¤±¤ÎÀ¸»ºÍ¾ÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Ç¼´ü¤ÎÌäÂê¤Ï´ËÏÂ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
²¾¤ËÊÆ¹ñ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤òÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÆüÊÆ´Ö¤ÎÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¤ÎÁê¸ß¾µÇ§¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¸½ºß¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ê¤É¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ©ÅÙ¤Î¶¦ÄÌ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊÆ¹ñ¤¬àÄ¶¥É¥ëÈ¢»Ô¾ìá¤Ê¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£¤½¤Î¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅíÅÄ»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö»°É©¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥¹¥º¥¤Ï¥¤¥ó¥É¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÆüËÜ¤Î¾èÍÑ¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼çÎÏ»Ô¾ì¤Ï¤ä¤Ï¤êÊÆ¹ñ¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¸å¤âÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤ò¤È¤é¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÅÆ°²½¤äÃÎÇ½²½¤Ë¸þ¤±¤¿Åê»ñ¤Ï·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿à´ØÀÇ¶¯²½ºöá¤Ï¡¢ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÆ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¤¤¤¦¡£¹ñÂô»á¤ÏGM¤ÎÆ°¸þ¤òÎã¤Ë¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖGM¤Ï´Ú¹ñ¤òÄã²Á³Ê¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ¤³¦Í¢½ÐµòÅÀ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢´Ú¹ñ¤ÇÀ¸»º¤·¤¿¼ÖÎ¾¤òÊÆ¹ñ»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë¤âÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢´Ú¹ñ¤â¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¹ñ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÊÆ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â´ØÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ïà¼«¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤âÄ·¤ÍÊÖ¤ëá¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¹ñÂô»á¤Ï¸½¾ì¤ÎÀ¼¤ò¤³¤¦ÅÁ¤¨¤ë¡£
¡Ö³Æ¼Ò¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ØÀÇ¤¬15¡óÄøÅÙ¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÍ¢½Ð¤·¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï²¿¤¬¡©
¡Ö¼Â¤ÏÍèÇ¯°Ê¹ß¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¿·¼Ö¤Î²Á³Ê²þÄê¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¤è¤ëÄÉ²ÃÉéÃ´¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ËÅ¾²Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¤½¤³¤â¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¾å¤Ç¡¢ÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¡×
¤Ê¤ó¤È¤âà¥È¥Û¥Ûá¤Ê·ëËö¤À¤¬¡½¡½¹ñÂô»á¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤ò¤³¤¦Áí³ç¤¹¤ë¡£
¡Ö¥È¥è¥¿¤Ï2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤ÎÀ¤³¦ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ç6Ç¯Ï¢Â³¼ó°Ì¡£¤Þ¤µ¤Ë¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ÎÀäÂÐÅª¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¹¡×
¤½¤ÎÌò³ä¤ò¡¢º£²ó¤â¤·¤Ã¤«¤ê²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤À¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¥È¥è¥¿¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ÎàËÉÇÈÄéá¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤Î¡Ø100²¯¥É¥ëÅê»ñ¡Ù¤È¤¤¤¦È¯¸À¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤¬¶È³¦Á´ÂÎ¤ò¼é¤ë½â¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Áê¼ê¤ÏÃÏ¾åºÇ¶¯¹ñ²È¤òÎ¨¤¤¤ëàÍýÉÔ¿ÔÂç²¦á¥È¥é¥ó¥×¡£´ØÀÇ¥Ð¥È¥ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ¡¡»£±Æ¡¿»³ËÜ²Â¸ã¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò