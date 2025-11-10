スポニチスポニチアネックス

  • 10日の社会人野球日本選手権大会準々決勝で、Honda鈴鹿が2-4ヤマハと対戦
  • ロッテからドラフト7位指名を受けた田中大聖は8強で涙をのんだ
  • 「本当に勝ちたかったので、全力で投げただけです」と衝撃の剛球を披露した
