ロッテ7位指名のHonda鈴鹿・田中大聖 衝撃の161キロ計測 2025年11月10日 21時58分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 10日の社会人野球日本選手権大会準々決勝で、Honda鈴鹿が2-4ヤマハと対戦 ロッテからドラフト7位指名を受けた田中大聖は8強で涙をのんだ 「本当に勝ちたかったので、全力で投げただけです」と衝撃の剛球を披露した 記事を読む