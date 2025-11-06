ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > 1日3000〜7500歩の歩行でアルツハイマーの進行を抑制か 米研究で発表 アルツハイマー病 CNN アメリカ 海外・国際ニュース CNN.co.jp 1日3000〜7500歩の歩行でアルツハイマーの進行を抑制か 米研究で発表 2025年11月6日 15時11分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 初期のアルツハイマー患者をめぐる米研究が医学誌に発表された 1日3000〜7500歩の歩行で認知機能の低下を遅らせることができたという 研究者は、身体活動がタウタンパク質の蓄積を遅らせる可能性を解説している 記事を読む おすすめ記事 病院へ行くべき? 「白血病」が潜む“倦怠感と発熱”の他の病気との決定的な違い 2025年11月4日 0時0分 市販薬の飲みすぎで“一生透析”。オーバードーズが招く取り返しのつかない結末とは 2025年11月6日 13時0分 アトピー解析ＡＩモデル登場 患者さん自身が撮影した画像から重症度を判定 2025年11月2日 10時0分 その血糖値なら、まだ戻れます！糖尿病「予備群」のうちに生活改善を 2025年10月31日 15時0分