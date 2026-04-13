手続き記憶は「自転車に乗る」「編み物をする」「楽器を演奏する」といった、頭で意識しなくても体が勝手に動いてくれる種類の記憶のことを指します。たとえ認知症になってもほとんど失われないという手続き記憶について、ウェスタン・シドニー大学の認知科学准教授であるセリア・ハリス氏らが解説しました。What is ‘muscle memory’ and can I improve mine?https://theconversation.com/what-is-muscle-memory-and-can-i-impro