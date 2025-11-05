11月1日、5人組アイドルグループ・ACEesが公式YouTubeチャンネルを更新。その内容がファンの間で波紋を広げている。動画のタイトルは『【エモ爆盛り】京都で浴衣！！スイーツ食べます』。京都・祇園を舞台に、メンバー全員が浴衣姿で登場した。「那須雄登さんが『京都のスイーツを食べます』と宣言し、“A”に『ぎおん徳屋』（本わらび餅）、“B”に『祇園きなな』（きなこかき氷）を設定。ルーレットで行き先を決めました。当