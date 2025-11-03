早いものでプロ野球の2025年シーズンが終了した。リーグ連覇を決めたソフトバンク勢からはリーグ最多となる8選手がタイトルを獲得。野手ではプロ15年目の牧原大成選手が育成出身選手では初となる首位打者（打率3割4厘）を獲得。柳町達選手も6年目で初タイトルの最高出塁率（3割8分4厘）に輝き、周東佑京選手は3年連続4度目の盗塁王（35盗塁）となった。日本ハムの2年目フランミル・レイエス選手が32本塁打、90打点で初の本塁打王、