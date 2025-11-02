株式会社リクルート（東京都千代田）の美容に関する調査研究機関『ホットペッパービューティーアカデミー』は、このほど「白髪・グレイヘア」に関する意識調査を実施しました。同調査によると、昨今の物価高の影響で「自宅染め」の頻度が増加し、「サロン染め」との併用が増加していることがわかりました。【調査結果】サロンと自宅の「白髪対策状況」を見る調査は、理美容室の利用頻度が3カ月に1回以上で、現在白髪があり白髪を気