営業成績はトップクラス。スーツも髪型も完璧。それなのに、なぜか評価が伸びない。そんなビジネスマンは、意外と多い。その原因が能力ではなく、“口元”にあるとしたらどうでしょうか。名刺交換の瞬間、相手は無意識にあなたの歯を見ています。そして、たった一瞬でこう判断するのです。「この人、細かいところは雑かもしれない」どれだけ準備してきた商談も、この“印象”だけで評価は確実に下がるのです。◆「口元が汚い＝自己