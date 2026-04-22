新「アルファード」どんな内容に？高級ミニバンの代名詞的存在であるトヨタ「アルファード」。2023年6月に登場した現行モデルである4代目モデルでは、まもなく改良がおこなわれるようです。高級ミニバン市場でトップを走るアルファードの進化に、ユーザーからは多くの声が寄せられています。アルファードは2002年にトヨタの最高級ミニバンとして登場し、これまで多くのユーザーから支持されてきました。【画像】超カッコいい！