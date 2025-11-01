お笑いタレント有吉弘行（51）が1日放送のフジテレビ系「有吉くんの正直さんぽ」（土曜隔週正午）に出演。妻との会話を明かした。この日はゲスト「ずん」の飯尾和樹、やすが登場。茅場町を散歩した。「びっくりしたんですよ、僕」と語りだした有吉。自身の妻から「“凄い人と写真撮ったよ”って写真が送られてきて、やすさんだった」と語った。やすは「凄い奇麗な方が話しかけてくるから、逃げようとしたら“有吉”って。