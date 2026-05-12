お笑い芸人の有吉弘行が11日、自身のXを更新。2022年の同日、ダチョウ倶楽部の上島竜兵さんが亡くなってから4年を迎え、今月には自身の母が亡くなったことを伝えていたが「母と竜に献杯。という理由でしっかり飲んでます。感謝」とつづった。【画像】有吉弘行、上島竜兵さん命日に「母と竜に献杯」23年5月には、自身のXで肥後克広の還暦祝いと、上島さんの一周忌延長戦を行ったことを報告。肥後、土田晃之、デンジャラスの安田