お笑いタレントの有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める17日放送のJFN系ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHTDREAMER」（日曜午後8時）に出演。08年に亡くなったタレント飯島愛さんとの思い出を語るシーンがあった。番組では、飯島さんが出演していた漫画専門店「まんがの森」のCMソング「まんがらりん」の話題に。同曲は飯島さんが歌っており、有吉は番組内で曲がかかると「よく覚えてたな」と自分自身に苦笑した。また飯島さん