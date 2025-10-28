スコットランドの絶対王者が本来の実力を発揮できずにいる。得点力不足も一つの要因と言えるだろう。スコティッシュ・プレミアシップは9節を消化し、現在リーグ4連覇中のセルティックFCは、首位と勝ち点8、得失点差11と大きく離され2位となっている。リーグ得点王にも輝いた古橋亨梧をスタッド・レンヌへ1月に放出。その後もニコラス・キューンをコモ1907へ放出するなど、FWの補強に関して現地ファンからは不安の声が上がっていた