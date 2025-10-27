★人気テーマ・ベスト１０ １防衛 ２造船 ３サイバーセキュリティ ４レアアース ５ペロブスカイト太陽電池 ６半導体 ７人工知能 ８量子コンピューター ９核融合発電 １０国土強靱化 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で「造船」が２位となっている。 トランプ米大統領のきょうからの来日に合わせ、日米両政府は造船に関する「協力