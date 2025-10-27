★人気テーマ・ベスト１０



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で「造船」が２位となっている。



トランプ米大統領のきょうからの来日に合わせ、日米両政府は造船に関する「協力覚書」を結ぶ方向で調整に入ったと２６日に複数のメディアが報じた。中国に対抗する狙いがあり、「日米造船作業部会」を設置し、造船業振興へ向けた具体的な協力を進める。造船は日米関税交渉の合意に基づく対米投資に盛り込まれた協力分野の一つ。安全保障と経済の両面から、日米は造船業の復活を目指す。三菱重工業<7011.T>や名村造船所<7014.T>、川崎重工業<7012.T>、住友重機械工業<6302.T>、内海造船<7018.T>などが注目を集めているほか、ジャパンエンジンコーポレーション<6016.T>や三井Ｅ＆Ｓ<7003.T>、古野電気<6814.T>、中国塗料<4617.T>などもマークしたい。



出所：MINKABU PRESS