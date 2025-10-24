日本の秋に、「超絶叫して超熱狂するハロウィーン」という斬新なエンターテイメントを提案し続けているユニバーサル・スタジオ・ジャパン。『ハロウィーン・イベント 2025』が11月3日まで開催中です。毎年超話題の『ストリート・ゾンビ』多種多様なゾンビの群れが暴れまわり、治安部隊と目の前で大迫力のバトルを展開する『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の目玉とも言えるイベント。ハリウッド大通りが不気味な闇に包まれ、大量の