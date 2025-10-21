日に日に涼しさが増し、季節の深まりを感じるこの頃。そろそろ温もりのあるアイテムを取り入れたくなる時期です。FTN編集部では、おしゃれなインフルエンサーのコーデをチェックしていたところ、【ユニクロ】の「チェックシャツ」を取り入れたコーデを複数発見。やわらかなフランネル素材に、上品なオンブレーチェックが映えるシャツは、いつものコーデに加えるだけで、季節感をさりげなくプラスで