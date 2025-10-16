現地10月14日、カタールのドーハで、北中米ワールドカップのアジア予選プレーオフA組の最終節が開催され、36年ぶりの本大会出場を目指すUAEが、カタールと対戦。１−２で敗れて、本大会出場権を後者に譲り、B組２位イラクとの代表決定戦に回る結果となった。UAEは引き分けでも、W杯出場権が決まる状況だった。しかも、相手はFIFAランキングでは上とはいえ、最終予選で３−１、５−０と計８−１でボコボコにしていたカタールだ