「最悪だ」「失望しかない」最終予選では“８−１”でボコボコにした相手に痛恨敗戦…36年ぶりのW杯出場決定を逃した中東の雄に母国落胆「どれだけの時間を無駄にしているんだ」【アジア予選PO】
現地10月14日、カタールのドーハで、北中米ワールドカップのアジア予選プレーオフA組の最終節が開催され、36年ぶりの本大会出場を目指すUAEが、カタールと対戦。１−２で敗れて、本大会出場権を後者に譲り、B組２位イラクとの代表決定戦に回る結果となった。
UAEは引き分けでも、W杯出場権が決まる状況だった。しかも、相手はFIFAランキングでは上とはいえ、最終予選で３−１、５−０と計８−１でボコボコにしていたカタールだっただけに、ファンは不満が溜まっているようだ。
同国サッカー協会のSNSには、次のような声が寄せられた。
「失望しかない」
「言葉がない」
「どれだけの時間を無駄にしているんだ」
「試合内容といい、判定といい最悪だった」
「がっかりだよ」
「サッカー協会のせいだ」
痛恨の敗戦となったものの、まだ終戦ではない。中東の雄は、難敵イラクを倒し、悲願の本大会出場を掴み取れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】パラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
UAEは引き分けでも、W杯出場権が決まる状況だった。しかも、相手はFIFAランキングでは上とはいえ、最終予選で３−１、５−０と計８−１でボコボコにしていたカタールだっただけに、ファンは不満が溜まっているようだ。
「失望しかない」
「言葉がない」
「どれだけの時間を無駄にしているんだ」
「試合内容といい、判定といい最悪だった」
「がっかりだよ」
「サッカー協会のせいだ」
痛恨の敗戦となったものの、まだ終戦ではない。中東の雄は、難敵イラクを倒し、悲願の本大会出場を掴み取れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】パラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！