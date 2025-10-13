動画「瞑想と、無の境地、そしてクオリア」で、脳科学者・茂木健一郎氏が瞑想や無の境地で意識に生じる“クオリア（質感的な意識体験）”について最新の見解を明かした。 茂木氏は冒頭「瞑想などの状態においてクオリアがどう変化するかはとても興味深い問題」と切り出し、古来から悟りを開くための手法として重視されてきた瞑想が意識やクオリアに与える影響について自身の考えを述べた。 同氏は「瞑想することでメタ認知が