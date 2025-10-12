4人家族の食費の平均額は月いくら?平均額から知る家計の実態ファイナンシャルフィールド

4人家族の食費の平均額は月いくら?平均額から知る家計の実態

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 総務省の家計調査を基に、4人家族の食費の平均額を解説している
  • 月10万円かかっている場合は、平均額と比べてやや高めだという
  • 成長期の子どもの有無や外食の頻度などによって、平均を上回る可能性も
記事を読む

おすすめ記事

  • 40代で「年収400万円」は少ない？ 同年代はどれくらい稼いでいる？ 年収を増やす方法も解説
    40代で「年収400万円」は少ない？ 同年代はどれくらい稼いでいる？ 年収を増やす方法も解説 2025年10月11日 11時20分
  • 一人暮らしの自炊は本当に節約になる？食材のムダ・光熱費まで含めたら割高？
    一人暮らしの自炊は本当に節約になる？食材のムダ・光熱費まで含めたら割高？ 2025年10月9日 7時30分
  • 祖父から生活費用にと毎月「10万円」が振り込まれます。一人暮らしでバイトもしているので余った分は貯金に回しても問題ないですか？
    祖父から生活費用にと毎月「10万円」が振り込まれます。一人暮らしでバイトもしているので余った分は貯金に回しても問題ないですか？ 2025年10月9日 11時20分
  • 節約＆超簡単！ はんぺんを使った冷めても美味しいおかず。お弁当やおつまみにも！
    節約＆超簡単！ はんぺんを使った冷めても美味しいおかず。お弁当やおつまみにも！ 2025年10月12日 8時0分
  • 父が他界し「8000万円」の財産があります。母が全額相続すれば、税額が「1億6000万円」も軽減されるそうです。相続税がお得なら、全額“配偶者”が受け取るべきですよね？ 注意点も解説
    父が他界し「8000万円」の財産があります。母が全額相続すれば、税額が「1億6000万円」も軽減されるそうです。相続税がお得なら、全額“配偶者”が受け取るべきですよね？ 注意点も解説 2025年10月5日 13時40分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 米倉報道「ようやく動き出した」
    2. 2. 国民的女優の誘い断った大谷翔平
    3. 3. 佳子さまのクッキリ服 心配の声
    4. 4. 米倉にガサ入れ 引き返せないか
    5. 5. Amazon配達で副収入 意外な利点
    6. 6. ド軍本拠地 空席目立つ理由は
    7. 7. 俳優がうつ病・パニック障害公表
    8. 8. 公明と創価学会が絶対許せない男
    9. 9. ダイアンキートンさん死去 79歳
    10. 10. 生放送で「素人がSNSやるな!」
    1. 11. ミセス活休へ? ファン意外な反応
    2. 12. 勢いを失った創価学会は頭打ちか
    3. 13. 元カントリー娘 セフレは最高4人
    4. 14. 連立離脱 公明代表の「評判」
    5. 15. ボロボロ状態 米倉明かしていた
    6. 16. アンチのアカを晒すCocomiが秀逸
    7. 17. さんま&太田光 漫才で「暴走」
    8. 18. ホテル密会を提案か 同情の声も
    9. 19. 「都民への罰」と酷評も大増殖
    10. 20. 大荒れか「高市トレード」に暗雲
    1. 1. 佳子さまのクッキリ服 心配の声
    2. 2. 公明と創価学会が絶対許せない男
    3. 3. ダイアンキートンさん死去 79歳
    4. 4. 勢いを失った創価学会は頭打ちか
    5. 5. 連立離脱 公明代表の「評判」
    6. 6. ホテル密会を提案か 同情の声も
    7. 7. 「都民への罰」と酷評も大増殖
    8. 8. 祭りでやぐらに轢かれて26歳死亡
    9. 9. 「逃げるヘタレ」玉木代表に批判
    10. 10. 同居は求めず「実績」のため婚活
    1. 11. 中国人逮捕 四半世紀も不法残留
    2. 12. 王将社長射殺 異例づくめの裁判
    3. 13. 子流されたと通報 女性遺体発見
    4. 14. まさかの原因で精液アレルギーに
    5. 15. 「帯広vs釧路」30人規模の乱闘か
    6. 16. 「転売対策に本気を感じる」…ココス×ちいかわコラボの行く末は！？16日開始、限定メニュー購入でグッズプレゼント
    7. 17. 富士山での遭難者「激減」の背景
    8. 18. 玉木代表 現在の立憲と組めない
    9. 19. 公園荒らしか 使用した車両判明
    10. 20. 票取れない公明を学会が見限る日
    1. 1. 「人間洗濯機」量産販売が決定
    2. 2. 石破首相 念願のラーメンを堪能
    3. 3. 麻生さん筆頭に公明党嫌い 指摘
    4. 4. 高市早苗氏の人事「知恵がない」
    5. 5. 公明、再連立の可能性に言及　次々回の首相指名時
    6. 6. 新CMの佐々木希がキュートだぜぇ
    7. 7. 進次郎氏「敗戦翌日の夫婦散歩」
    8. 8. 玉木氏 連立離脱の公明党を評価
    9. 9. NEXCO西が「悪質事業者」を公表
    10. 10. 玉木氏の立憲組めない発言に持論
    1. 11. 公明は高市氏に対するアレルギー
    2. 12. 理容室利用数14.3% 女性の割合
    3. 13. 【衝撃】写真を撮るだけで即現金化！次世代フリマアプリ「Chalyn（チャリン）」9月24日に登場！
    4. 14. 玉木代表「立民と組めない」
    5. 15. 公明代表 決選投票なら棄権も
    6. 16. 高市氏への態度「無礼すぎ」の声
    7. 17. 公明の連立離脱 本当の原因とは
    8. 18. 公明代表、企業献金規制強化を　臨時国会、「野党案も選択肢」
    9. 19. あおり運転されてミラー大破
    10. 20. 玉木代表 立民との連携は困難
    1. 1. 韓国テレビ 史上最悪の収録事故
    2. 2. 尻から水筒入れた状態で逮捕 米
    3. 3. 韓国経済「産業戦略の失敗」の声
    4. 4. 骨食いの鳥 より重要な存在か
    5. 5. 日本の2人受賞 韓国では嫉妬も
    6. 6. 北川進氏ら受賞「想定内」と強調
    7. 7. 金正恩氏の長女不在 憶測再燃か
    8. 8. 沖縄の空港でゴミ放置 物議に
    9. 9. 韓国18歳ゴルファー 美貌に注目
    10. 10. 中国で「映え写真」撮影で殺到
    1. 11. バイデン氏 がんの放射線治療か
    2. 12. 対中100%の追加関税を表明 米
    3. 13. 日本の温泉で中国人客がボディーソープを浴槽に入れる迷惑行為か―香港メディア
    4. 14. 韓国ドラマ「見掛け倒し」終了
    5. 15. ノーベル平和賞 漏洩の可能性も
    6. 16. トランプ氏 4100人超の職員解雇
    7. 17. 韓米協力体制揺らぐ 3カ国連携
    8. 18. クロワッサンの香り付き切手 仏
    9. 19. 日本の「観光」と中国人の旅遊
    10. 20. 爆薬製造工場で大規模爆発 米国
    1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
    2. 2. 大荒れか「高市トレード」に暗雲
    3. 3. 「高速餅つき」大人気も店主苦悩
    4. 4. サトウのごはんを気軽に買えない
    5. 5. 株安 年内に5万円の可能性も
    6. 6. 部屋探し「大型駅の隣」が正解か
    7. 7. ヤマトの「宅急便」が50周年へ
    8. 8. Windows10継続 最も深刻なリスク
    9. 9. 「中古車業界」の値段のカラクリ
    10. 10. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
    1. 11. 富裕層がビットコイン重視する訳
    2. 12. NHKの白紙撤回に民放は反発か
    3. 13. 家が擁壁ごと崩壊 あまりに異様
    4. 14. 認知症母に「検査する意味ない」
    5. 15. 西太后が女性を包む「秘密」の制
    6. 16. 2026年開始の独身税 その意図は
    7. 17. 助手溶ける→事情聴取される事態
    8. 18. NVIDIAが株主と衝突か 動画公開
    9. 19. 投資で成功している人とは
    10. 20. 規格外のへにょへにょテニス絶賛
    1. 1. トイレ掃除は「強敵」中の強敵
    2. 2. CMになると音が大きい 米で禁止
    3. 3. 収納力抜群の小さい長財布 登場
    4. 4. 格安スマホで差がつく装備
    5. 5. 「yi-G Watch」一体型の充電器
    6. 6. Google Geminiで作る予定管理
    7. 7. AI系YouTuberが怒涛の無料開放
    8. 8. シャープ 新型VRグラスに注目
    9. 9. カシオ計算機 耐衝撃G-SHOCK登場
    10. 10. AI関連の発表が相次ぐ背景
    1. 11. 自分だけのコーヒーメーカー登場
    2. 12. 米紙 AIチップ巡り「親交」か
    3. 13. ノースフェイスが最大49%OFFに
    4. 14. 「iPhone 17 Pro」スナップ撮影
    5. 15. Xiaomiタブレットが18%オフ
    6. 16. 「劇場版 ひみつ×戦士 ファントミラージュ!」ココミが“キズナスタイル”で登場！ 第1弾ビジュアル&前売り特典解禁
    7. 17. Apple Watchに高血圧通知機能
    8. 18. 車のスマホホルダーが理想的
    9. 19. 機能性抜群 テスラの半額が話題
    10. 20. MSIストア6周年 ノートPCがお得
    1. 1. ド軍本拠地 空席目立つ理由は
    2. 2. 田中将大「年俸が高すぎる」問題
    3. 3. 佐々木朗希 会見前の行動に爆笑
    4. 4. 悪夢 ド軍に恐怖の知らせが届く
    5. 5. 大谷が試合中に女性気遣う 反響
    6. 6. 朗希 メジャー史上初の記録達成
    7. 7. 那須川天心vs井上拓真 勝敗予想
    8. 8. MLBがパドレスの2選手に処分
    9. 9. 元審判員が山崎伊織のボーク解説
    10. 10. サトテルの侍J選外 緊急辞退か
    1. 11. サヨナラ生還 本塁踏み忘れの裏
    2. 12. まるで別人 米俳優がSNSで話題
    3. 13. 暴露 大谷マネー26億円の使い道
    4. 14. 朗希夫人は非公開 会合に姿なく
    5. 15. 筒香祭り DeNAがファイナルS王手
    6. 16. 大谷敬遠の采配 フ軍指揮官釈明
    7. 17. 元ド軍MVP 38億円オプション破棄
    8. 18. 日ハム ファイナルS進出に王手
    9. 19. 新1年生の広陵離れ 勢力図が激変
    10. 20. 楽天・則本 海外FA権を行使明言
    1. 1. 米倉報道「ようやく動き出した」
    2. 2. 国民的女優の誘い断った大谷翔平
    3. 3. 米倉にガサ入れ 引き返せないか
    4. 4. 俳優がうつ病・パニック障害公表
    5. 5. 生放送で「素人がSNSやるな!」
    6. 6. ミセス活休へ? ファン意外な反応
    7. 7. 元カントリー娘 セフレは最高4人
    8. 8. ボロボロ状態 米倉明かしていた
    9. 9. アンチのアカを晒すCocomiが秀逸
    10. 10. さんま&太田光 漫才で「暴走」
    1. 11. 米倉涼子の報道「かなり衝撃的」
    2. 12. 度が過ぎてて…松潤の電話に引く
    3. 13. 米倉はマトリに誠実に対応 証言
    4. 14. がん公表の「旅ドル」交通事故に
    5. 15. Number_i女性ダンサー怒りの告発
    6. 16. 清純派の今田美桜 唯一の懸念点
    7. 17. 草間逮捕の衝撃が当然だったワケ
    8. 18. 大谷翔平の「逆方向ゴロ」で異変
    9. 19. 小原正子 次男が遊具から落下
    10. 20. TKO木下の騒動 塙が語る「真相」
    1. 1. 不妊の原因は夫も…義実家で撃退
    2. 2. ダイソーで便利すぎと話題の商品
    3. 3. 実は既婚者...ひなの妊娠に衝撃
    4. 4. 「トムとジェリー」ホリデー開催
    5. 5. 傘の持ち方で注意も...女性絶句
    6. 6. 赤福の「栗どらやき」が名古屋に
    7. 7. 40・50代 GUで狙いたいパンツ
    8. 8. Amazonで購入 充実機能リュック
    9. 9. 孫の食事マナーうるさい父に沈黙
    10. 10. 妹の病原因で破局 悩む34歳女性
    1. 11. 壮絶なゴミ屋敷 背景に清掃会社
    2. 12. 「ばけばけ」のヒロインが凄い
    3. 13. スタバとコラボ 新作グッズも
    4. 14. フィギュア職人 賠償額にモヤッ
    5. 15. ZARAの黒パンツで大人コーデ
    6. 16. ほっともっと 10月新商品に注目
    7. 17. 40代のメイクとお直し方法
    8. 18. Amazonで購入 気になる「形」
    9. 19. 「美人になりたい」37歳で垢抜け
    10. 20. 産まなきゃよかった 子の罪悪感