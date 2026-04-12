専業主婦として家庭を支えている方の中には、「自分は保険料を払っていないから将来の年金が少ないのでは」と不安に感じる人も少なくありません。 特に第3号被保険者の仕組みを正しく理解していないと、必要以上に不安を抱いてしまうこともあります。ここでは制度の仕組みと将来の受給額について詳しく解説します。 第3号被保険者とはどのような制度か 第3号被保険者とは、会社員や公務員など厚生年金に加入して