夫婦喧嘩の末に同居する夫を包丁で刺し、殺害しようとしたとして、千葉中央署は3月30日、殺人未遂の疑いで黒川まみ容疑者（27）を逮捕した。刺された夫の黒川真稀さん（28）は搬送先の病院で死亡が確認された。まみ容疑者は「生活費をめぐり口論になった。育児を手伝ってくれないから不満が溜まっていた」と供述している。今回、黒川家と深く交流があり、事件後も真稀さんの妹から相談を受けている知人のAさんが集英社オンラインの