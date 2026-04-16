ABEMAは、オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第6話を、16日午後9時より放送する。【番組カット 】相談に乗るゆきぽよ同シリーズは、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛にあふれた結婚決断リアリティ番組。近年結婚に対する価値観