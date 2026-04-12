夫と娘（莉子さん・仮名・4歳）と3人で暮らす千夏さん(仮名・28歳)。夫は会社を経営しており、千夏さんは専業主婦をしている。莉子さんの幼稚園入園に合わせて引っ越してきた。初めてできたママ友（美咲さん・仮名・30歳）は何かと図々しく、千夏さんは振り回される始末。雨が降っていたので車で買い出しに行こうとすると「ついでに連れて行って」とせがんでくるし、手作りの莉子さんの服をやたらとほしがったりする。服に関しては