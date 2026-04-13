思考を少しShiftするだけで、世界はもっと楽しくなる-―。「日経Woman×テレ東BIZ」の連動企画『Shift W』は、仕事・学び・私生活を鮮やかにアップデートするためのヒントをお届け。【動画】「専業主婦17年」離婚からの就活…9回不採用も41歳で大逆転！「稼ぐ力」の磨き方タイトルの「W」には、Womanという枠組みだけではなく、Work、Wisdom、Will、Well-being、With、Weなど多彩な意味が込められている。「日経Woman」の特集内容